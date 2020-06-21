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12:57

Путин вручил орден Героя труда главврачу Покровской больницы

фото ЗакС политика Путин вручил орден Героя труда главврачу Покровской больницы

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина получила государственную награду Героя труда от президента Владимира Путина, что следует из указа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Если верить документу, заслужила главврач почетное звание "особыми трудовыми заслугами, самоотверженностью и высоким профессионализмом".

Напомним, что в апреле сотрудники Покровской больницы записали видеообращение, в котором пожаловаались на нехватку средств индивидуальной защиты для лечения коронавирусных больных.

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