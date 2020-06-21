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13:47

В Петербурге судили человека, организовывавшего экскурсии по крышам

фото ЗакС политика В Петербурге судили человека, организовывавшего экскурсии по крышам

Организатор нелегальных экскурсий по петербургским крышам получил судебное взыскание: его привлекли к административной ответственности по статье 14.1 КоАП. Сообщение распространило петербургское управление полиции.

Претензии у полицейских также нашлись к незаконной рекламе на тротуарах: их внимание привлекли номера телефонов, начертанные на асфальте и плитке. Именно таким образом, в частности, к экскурсиям по крышам привлекали жителей и гостей города. Явление, согласно сводке, имело место в центре Петербурга - на набережной Фонтанке, Невском, Литейном и Владимирском проспектах. Надписи на тротуарах пообещали закрасить.

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