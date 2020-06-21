В Москве правоохранители обыскали выставку, организованную Верзиловым

В столичную галерею АРТ4, организованную акционистом Петром Верзиловым, пришла полиция. Среди прочего, на выставке демонстрировались полотна Олега Навального и членов художественных групп "Война" и Pussy Riot, представителем которых является Верзилов.

Как пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на руководителя галери Игоря Маркина, в его помещения вторглись не менее пятнадцати людей в форме.

"Известно точно, что обыск, мне следователь звонил на телефон, постановление не предъявили, я просил прислать, он сказал, что только лично", - приводятся его слова.

При этом связи с Верзиловым более семи часов уже нет. Известно, что в его квартире силовики выломали дверь.