К свалке на Юго-Западе Петербурга продолжили свозить строительный мусор

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" сообщили о том, что грузовики возобновили свои поездки от разрушенного здания СКК к Угольной гавани. В Кировском районе продолжают размещать обломки здания, что портит жизнь местным жителям.

"Организаторы свалки даже организовали пункт мойки колёс самосвалов, правда, на полпути, а не на выезде, и, разумеется, без соответствующей подготовки, поэтому грязные стоки уходят в землю и в речку Красненькая, на берегу которой и образовалась свалка", - в частности, говорится в сообщении.

Перерыв экозащитники связывали с необходимостью соблюсти приемлемый уровень загрязнения воздуха: специальные службы вместе с полицией действительно приезжали на объект и фиксировали допустимые показатели загрязнения.