СМИ: На Петра Верзилова завели дело об экстремизме

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что на акциониста и оппозиционного активиста Петра Верзилова завели уголовное дело об экстремизме в интернете и что в Москве с ним проводят допрос следователи. Суть проблемы состоит в том, что мужчина якобы призывал к экстремистским поступка читателей своих аккаунтов в социальных сетях.

Ранее 21 июня сообщалось, что у Верзилова выломали дверь дома правоохранители и что они же с обысками приходили на организованную активистом выставку AРТ4.