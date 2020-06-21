Акция против поправок в Конституцию состоялась на Волковском кладбище

Представители "Партии мертвых" провели протестную акцию, посвященную предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию. Рядом с захоронениями появились плакаты с протестными надписями: "Обнулимся, заживем - обнулимся, оживем", "За Конституцию - не чокаясь", "Вечность пахнет Путиным", "Да, смерть, да, поправки!.

Предыдущей акцией этого движения, получившей огласку в СМИ, стала демонстрация поддержки доставщиков продуктов, чьи условия труда, по многим свидетельствам, являются невыносимыми.

Голосование за новую редакцию основного закона, позволяющую нынешнему президенту избираться еще два раза, будет проходить семь дней. Сам Владимир Путин еще не решил, будет он опять баллотироваться или нет.

Фотография: Давид Френкель