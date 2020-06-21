В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию

Вечером в воскресенье, 21 июня, в Петербурге неизвестные напали на либертарианца Евгения Смирнова и его знакомого Олега Семенова, когда они расклеивали листовки против "обнуления" президентских сроков и других поправок в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру Смирнов. По его словам, инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Сосновая Поляна".

Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.

- Рядом с магазином нас начали обзывать какие-то люди, а потом напали. Двое человек, кричали что они за Путина, а мы предатели. К ним присоединился третий прохожий. Жена прохожего кричала ему, что мы не виноваты и что это к нам пристали, но он все равно бил нас, - рассказал Смирнов.

Он уточнил, что двое агрессоров перед нападением пили пиво, которым затем облили Семенова.

Смирнова увезли на скорой в больницу № 15, где врач диагностировал гематому левого нижнего глаза, рассечение нижнего века, гематому черепа и рассечение губы с внутренней стороны. Семенов отправился в травмпункт своим ходом. Пострадавшие позвонили в полицию. По словам Смирнова, сотрудники МВД попросили зайти к ним после получения медицинской помощи.

Смирнов - член недавно сформированной территориальной избирательной комиссии № 46 от Партии Роста. Семенов представляет в участковой избирательной комиссии № 913 "Яблоко".

На фото Евгений Смирнов. Фотография сделана им самим.