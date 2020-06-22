Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Текущая рабочая неделя будет четырехдневной: это вызвано тем, что в среду, 24 июня, во многих городах пройдет военный парад по случаю 75-летия со Дня Победы в ВОВ, поэтому день был превентивно объявлен выходным.

В то же время, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости, 23 июня предпраздничным считаться не будет, несмотря на то, что обычно так бывает с днем, предшествующим торжественному.

9 мая парад по случаю Дня Победы не проводился из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Впрочем, россияне будут отдыхать не только в среду на этой неделе, но и на следующей: 1 июля объявлено выходным ввиду проведения общероссийского плебисцита по внесению корректив в действующую Конституцию.