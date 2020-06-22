В Мурманской области от COVID-19 излечились 70% заболевших

С начала эпидемии в Мурманской области короновирусной инфекцией заболели 4516 местных жителей, из которых на сегодняшний день излечились 3075 граждан, то есть почти 70%, предоставил информацию министр образования региона Дмитрий Панычев.

Из 648 человек, оказавшихся в больницах, у практически 40% - внебольничная пневмония, 15 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. "Шесть человек на ИВЛ, четыре в крайне тяжёлом состоянии", - уточнил Панычев.

Согласно официальной статистике, в Мурманской области от COVID-19 за все время скончались 9 человек.

Начиная с 22 июня в регионе снимается ряд "антивирусных" ограничений, в том числе - отменяется обязательная двухнедельная изоляция всех приезжающих в область.