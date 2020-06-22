Полиция провела рейд по питейным заведениям на улице Рубинштейна

Петербургские правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора посетили развлекательные заведения, расположенные на улице Рубинштейна, и проверили, как и кому продается спиртное и соблюдаются ли санитарные правила, уведомили в Главке.

Выяснилось, что нарушений в кафетериях предостаточно: за 6 часов рейда полицейские составили протоколы о продаже алкоголя несовершеннолетним, а также изъяли контрафактную спиртную продукцию в баре и круглосуточном продуктовом.

"[В одном из заведений] было выявлено нарушение санитарных норм, а заодно компания клиентов в состоянии наркотического опьянения. Нарушения санитарных требований были выявлены ещё в одном баре. По обоим фактам Роспотребнадзором подготовлены определения о приостановлении деятельности", - поделились в полиции.

Постфактум проверки в отдел к правоохранителям доставили 21 нарушителя. В Главке заверили, что подобные рейды станут систематическими.