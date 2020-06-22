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10:39

В РФ зафиксировано 7600 новых случаев заражения COVID-19

фото ЗакС политика В РФ зафиксировано 7600 новых случаев заражения COVID-19

Согласно обновленной информации, предоставленной оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, на территории России выявлено 7600 новых случаев инфицирования COVID-19. Соответственно, на сегодняшний день официально заболели 592 280 человек.

За прошедшие сутки скончалось минимальное за последнее время количество граждан - 95. Всего с начала эпидемии погибли 8206 заболевших.

Излечились ещё 4705 заразившихся, всего - 344 416 человек.

За день проведена 291 тысяча лабораторных тестов на COVID-19, за всё время их сделано свыше 17 миллионов.

В Петербурге заразились ещё 217 граждан (всего - 22 412), а погибли - 29 (всего - 869). Вылечились при этом ещё 184 пациента (всего - 13 647).

 

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