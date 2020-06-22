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Поправки в Конституцию

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11:07

В Петербурге задержали столичных "бессрочников", расклеивавших листовки против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика В Петербурге задержали столичных "бессрочников", расклеивавших листовки против поправок в Конституцию

Петербургские правоохранители задержали двоих приехавших из Москвы активистов "Бессрочного протеста" Дмитрия Иванова и Максима Кондратьева, расклеивавших в центре города листовки против внесения изменений в Конституцию, пишет "Интерфакс"

У молодых людей изъяли свыше 130 штук агитматериалов.

На Иванова составили протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и доставили или в спецпомещение для задержанных.

Кондратьева обвинили в размещении информационных материалов вне специально отведенных мест (ст. 37-1 закона Петербурга об административных правонарушениях) и отпустили под обязательство о явке.

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