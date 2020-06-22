УФАС нашло нарушения в закупках для Госпиталя ветеранов войн

Петербургское управление ФАС отреагировало на публикацию "Новой газеты", в которой говорится о госзаказе для Госпиталя ветеранов войн. После проверки специалистов выяснилось, что процедура закупок проводилась некорректно, и имеется в виду контракт на поставку средств индивидуальной защиты. Антимонопольщики отправили запрос руководству медицинского учреждения.

"Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях Госпиталя при заключении контракта с ООО "Рэд Стар" на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения Закона. В отношении медучреждения возбуждено антимонопольное дело", - гласит сообщение.

Дату первого заседания по делу пока не назначили.

Отметим, что в статье, послужившей поводом для проверки, речь идет о предполагаемой коррупционной составляющей в закупке СИЗ. Авторы предполагают, что треть от миллиардного контракта могла пойти не на заявленную цель. Подрядчика материал связывает с семьей близкого к президенту бизнесмена Аркадия Ротенберга.