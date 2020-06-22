Глава комитета по соцполитике "победил" коронавирус

Руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков уведомил общественность о том, что ему удалось излечиться от коронавирусной инфекции, делится "Петербургский дневник".

О болезни чиновника стало известно 3 июня. Несмотря на заражение, Ржаненков продолжал трудиться в удаленном режиме, поддерживая связь с коллегами. Сегодня, когда недуг отступил, по признанию самого главы ведомства, он чувствует себя вполне хорошо.

"Дома [переболел], хоть и в замкнутом пространстве, но всё же лучше, чем в больнице", - оповестил Ржаненков.

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