Трое с Петроградки и пост главы КСП

В год 25-летия Контрольно-счетной палаты Петербурга у нее сменится председатель. Законодательное собрание города выберет его на заседании 23 июня. Все три претендента на высокую должность работали или продолжают работать в государственных или муниципальных органах Петроградского района, вотчины спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Контрольно-счетная палата проверяет бюджетные траты органов исполнительной власти, муниципальных образований и госучреждений. Сведения о нарушителях аудиторы передают в прокуратуру, Законодательное собрание и губернатору. Продолжением некоторых проверок становятся уголовные дела. Ежегодно после визитов аудиторов несколько чиновников лишается своих постов.

Формально независимый орган, КСП была создана в 1995 году по инициативе ЗакСа и нередко организовывала проверки именно тех комитетов и организаций, к руководителям которых у депутатов возникали претензии. Так, например, в 2017 году, когда спикера ЗакСа Вячеслав Макаров находился в, мягко говоря, непростых отношениях с муниципалами Центрального района, четыре из шести местных муниципалитетов попали в план проверок КСП. А в октябре 2019 года, вскоре после завершения выборной кампании, до и во время которой лояльные Смольному СМИ неоднократно резко высказывались о работе депутатов ЗакСа, КСП нашла многомиллионные нарушения в деятельности принадлежащего городской администрации телеканала "Город+".

С 2007 года Контрольно-счетную палату возглавлял Вадим Лопатников, бывший председатель фракции "Единая Россия" в ЗакСе. Он переизбирался на руководящий пост дважды: в 2011 и 2015 годах. Лопатников планировал и дальше не расставаться со своей работой, но в число претендентов в 2020 году не попал. Кандидатов на должность председателя КСП выдвигают губернатор, председатель Заксобрания, комитеты и постоянные комиссии ЗакСа, а также группы депутатов численностью не менее одной трети от всего парламентского корпуса. Хотя совсем недавно - 27 мая - Лопатников, выступая с ежегодным отчетом в Мариинском дворце, услышал в свой адрес немало благодарственных слов и поздравлений с 25-летием вверенного ему органа, желающих пролонгировать его полномочия оказалось немного.

Комиссия по вопросам правопорядка и законности и комитет по законодательству предложили кандидатуры аудиторов КСП Константина Желудкова и Юрия Шутова соответственно. Комиссия по устройству государственной власти - главу администрации муниципалитета "Петровский" Александра Томова. Остальные субъекты своих представителей не выдвинули.

Округ "Петровский", администрацию которой с осени 2019 года возглавляет Томов, один из тех муниципалитетов, где до последних муниципальных выборов были допущены только представители "Единой России" и очень близкие партии власти кандидаты. Это происходило во всех муниципальных образованиях Петроградской стороны - избирательной территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

До перехода на муниципальную службу Томов успел поработать заместителем прокурора Петроградского района и как минимум однажды попал в скандальную историю. В апреле 2018 года "Фонтанка" писала, как похожий на зампрокурора попивал виски на концерте Елены Темниковой, после чего уехал на своем Mercedes GLK.

Желудков - самый титулованный из троих претендентов. Во времена губернаторства Валентины Матвиенко он работал сначала заместителем председателя комитета по спорту, а затем главой Петроградского района. На первом посту запомнился поддержкой лиги "Микс-файт М-1", вице-президентом которой был сын губернатора Сергей Матвиенко. В бытность районным главой Желудков был одним из главных блогеров среди руководителей органов исполнительной власти - вел Twitter до того, как в Петербурге это стало мейнстримом, то есть до прихода Георгия Полтавченко. А вот с большими медиа отношения у чиновника строились сложно. В августе 2011 года после акции лимоновцев у администрации Петроградского района, он обвинил присутствовавших на ней журналистов в попытке поджечь памятник Петру I.

Желудков ушел из городской администрации на следующий день после инаугурации Полтавченко. Это была первая отставка при новом губернаторе. Около года он работал сначала в компании "Спецстрой России", а затем в Министерстве обороны, после чего, осенью 2012 года стал аудитором КСП. В этой должности бывший районный глава, в частности, руководил проверкой подготовки города к Чемпионату мира по футболу и находил нарушения в финансовой работе Горизбиркома за период, когда комиссией руководил Алексей Пучнин, которого яростно критиковал Вячеслав Макаров.

Кстати, спикера ЗакСа и аудитора КСП помимо преданности Матвиенко и любви к Петроградскому району, объединяет Военно-космическая академия имени Можайского. В начале девяностых Макаров там, как известно, преподавал, а Желудков - учился.

Шутов связан с председателем городского парламента еще теснее. Несколько лет он был советником Макарова, оставаясь при этом депутатом муниципалитетов Петроградской стороны. С 2009 по 2014 год - МО "Введенский", а с 2014 по 2019 - МО "Кронверкское". Некоторое время при этом он также успел проработать и в аппарате ЗакСа.

Во время избирательной кампании 2014 года представитель "РПР-ПарНаС" Михаил Конев и кандидаты от КПРФ узнали Шутова в "дирижере", руководившем "спортсменами", которые переграждали вход в ИКМО "Кронверкское" в дни регистрации кандидатов.

Заслуживает внимания и еще один факт из биографии Шутова. 6 ноября 2019 года он вошел в президиум политсовета петербургского отделения "Единой России". А Лопатников в тот же день места в президиуме лишился.

Сергей Еремеев

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