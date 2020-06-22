18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:16

Суд приговорил петербургских фигурантов дела "Сети"* к 5,5 и 7 годам колонии

фото ЗакС политика Суд приговорил петербургских фигурантов дела "Сети"* к 5,5 и 7 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд 22 июня огласил приговоры Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе "Сеть". Филинкову назначили наказание в виде 7 лет в колонии общего режима, Бояршинову - 5 лет и 6 месяцев. 

На заседании 17 июня во время прений обвинение запрашивало для Виктора Филинкова 9 лет лишения свободы. Защита требовала его оправдать, сам подсудимый свою вину отрицал и неоднократно заявлял о применении к нему физического и психологического давления. Адвокаты Филинкова также многократно указывали на нестыковки в материалах дела и сомнительные доказательства его причастности к якобы существовавшим в ячейках "Сети" планах по совершению противоправных действий. Суд признал Виктора Филинкова виновным и приговорил его к 7 годам заключения в колонии общего режима за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

Юлий Бояршинов помимо участия в сообществе "Сеть" было предъявлено обвинение по статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвинение запрашивало для него 6 лет лишения свободы, защита просила о минимальном сроке и освобождении от штрафа с учетом тяжелого финансового положения семьи подсудимого. В итоге суд назначил Бояршинову наказание в виде 5 лет в колонии общего режима за участие в террористическом сообществе и 1 года по ст. 222.1 УК РФ без штрафа. Путем частичного сложения назначенных наказаний Юлий Бояршинов приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии. 

Во время оглашения приговора в зале заседаний звучали реплики "Позор" в адрес судей. После окончания заседания присутствующие начали скандировать "Свободу политзаключенным".

Обоим подсудимым зачтут время, которое они провели под стражей в качестве задержанных: один день под стражей приравнивается к одному дню в колонии. 

Напомним, Филинкова и Бояршинова задержали в январе 2018 года. Их обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавших нападения на полицейских и офисы представителей власти. В феврале 2020 года семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором ячейки. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:14 Рассказавшая о пытках фигурантов дела "Сети"* Теплицкая задержана возле здания суда

12:47 Беглов, Макаров и Гуцан возложили цветы на Пискаревском кладбище по случаю Дня памяти и скорби

12:46 Гособвинение запросило для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

12:34 Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям

12:27 У здания суда, где вынесли приговоры по делу "Сети"*, задержали более 10 человек

12:16 Суд приговорил петербургских фигурантов дела "Сети"* к 5,5 и 7 годам колонии

12:16 Ожирение, диабет, атеросклероз: В комздраве поведали о новых жертвах COVID-19

11:52 Активист поддержал фигурантов дела "Сети"* файером и был задержан

11:45 Глава комитета по соцполитике "победил" коронавирус

11:39 УФАС нашло нарушения в закупках для Госпиталя ветеранов войн

11:30 Трое с Петроградки и пост главы КСП

11:07 В Петербурге задержали столичных "бессрочников", расклеивавших листовки против поправок в Конституцию

10:39 В РФ зафиксировано 7600 новых случаев заражения COVID-19

10:23 Полиция провела рейд по питейным заведениям на улице Рубинштейна

9:53 В Мурманской области от COVID-19 излечились 70% заболевших

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru