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12:27

У здания суда, где вынесли приговоры по делу "Сети"*, задержали более 10 человек

фото ЗакС политика У здания суда, где вынесли приговоры по делу "Сети"*, задержали более 10 человек

В Петербурге возле здания суда, где 2-й Западный окружной военный суд 22 июня приговорил Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии по делу "Сети" соответственно, полиция задерживает пришедших поддержать фигурантов резонасного дела. 

Около здания суда собралось примерно сто человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В числе первых полиция задержала за пение и игру на гитаре Влада Токарева. Далее задержания продолжились с применением грубой силы, полиция волокла девушек по земле. Среди задержанных оказалась жена Юлия Бояршинова Яна Сахипова. Молодые люди поженились, когда Бояршинов уже находился в СИЗО. По словам очевидцев, в уехавшем от здания суда на Кирочной улице автозаке находилось 11 задержанных. 

Собравшиеся кричат вслед полиции "Позор" и "Отпустите людей". 

Еще до оглашения приговора возде здания суда был задержан активист с листовками и файером.

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Напомним, Филинкова и Бояршинова задержали в январе 2018 года. Их обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавших нападения на полицейских и офисы представителей власти. 

В феврале 2020 года семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором ячейки. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Фигуранты неоднократно заявляли, что признательные показания у них выбивались под пытками, их адвокаты указывали на многочисленные нестыковки в материалах дела и сомнительные доказательства вины их подзащитных. 

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

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