Беглов, Макаров и Гуцан возложили цветы на Пискаревском кладбище по случаю Дня памяти и скорби

Утром сегодняшнего дня петербургский градоначальник Александр Беглов, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан посетили Пискарёвское кладбище и возложили цветы к мемориалу по случаю Дня памяти и скорби.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день принято вспоминать всех погибших в в масштабной трагедии.

Ранее сегодня Владимир Путин и патриарх Кирилл выступили перед войсками с напутственными речами в честь обозначенного события. Последний, в частности, пожелал бойцам "держать сухим порох в пороховницах".

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