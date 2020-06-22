В Курской области ФСБ задержала начальника полиции по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника районного отдела полиции в одном из городов Курской области, заподозрив его в государственной измене, уведомляет РИА "Новости".

"ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России („государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения", - говорится в послании силового органа.

Согласно полученным контрразведкой сведениям, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" Службы безопасности Украины (СБУ), которому и передавал некие документы и информацию, представляющие собой гостайну.