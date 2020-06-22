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16:35

"Безумие для одного человека": Навальный сфокусировался на параде Победы

фото ЗакС политика "Безумие для одного человека": Навальный сфокусировался на параде Победы

Политик Алексей Навальный в преддверии отложенного военного парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне опубликовал подробный текст с его критикой. Помимо привычных претензий к расходной части он настаивает на тезисе, что мероприятие не вынуждено во время пандемии коронаируса абсолютно ничем, кроме странных для него желаний и фетишей главы государства.

"Ему надо покрасоваться на трибуне. И мы снова вынем из кармана деньги и заплатим за него. Один безумный, алчный свихнувшийся на власти человек заставляет всю страну заниматься бредом. И мы будем это делать, пока наконец не организуем коллективный отпор", - написал он на собственном сайте, имея также в виду процедуру голосования по поправкам в Конституцию.

Тем временем, напоминает Навальный, помимо коронавируса и порожденного им кризиса, в стране имеется масса нерешенных проблем, которые видятся ему гораздо важнее демонстрации военной техники и рискованного для пожилых людей массового мероприятия. Смета выглядит для Навального чрезмерной. Отдельного внимания удостоились траты на обслуживание СМИ.

"Одних только цветов для украшения этого пресс-центра закупили на 2 миллиона рублей. На питание и прочие нужды заложено 118 миллионов рублей: ведь сытый журналист напишет о величии Путина лучше, чем голодный. Итого в целом только на этот пресс-центр уйдет 254 миллионов рублей", - подсчитал оппозиционер.

Отметим, что назначенный на 24 июня парад отказались проводить в нескольких регионах по эпидемиологическим соображениям. В Петербурге он состоится.

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