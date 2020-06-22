В Смольном прогнозируют безработицу на уровне 150 тысяч человек

В 2020 году официальная безработица в Петербурге может коснуться 150 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на Людмилу Колдунову, представительницу комитета по труду и занятости.

"В настоящее время численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, начиная с апреля по сегодняшний день возросла почти в шесть раз. Сейчас на учете у нас состоит 88 578 человек в качестве безработных. При этом, по результатам многофакторной оценки Высшей школы экономики, пик еще не пройден, и к концу лета численность безработных может достичь 130 тыс. человек, а вообще в течение года до 150 тыс. человек мы ожидаем численность безработных", - рассказала чиновница.

По словам Колдуновой, имеющиеся проблемы должны стать предметом внимания для людей, желающих получить образование и трудоустроиться. По ее оценке, наиболее пострадавшие от кризиса сферы - это туризм, транспорт, общепит и спорт.

В Петербурге из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, весной закрылось большинство малых предприятий, и не каждому удалось сохраниться. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, зарплату они должны были платить в размере МРОТ сотрудникам, де-факто не выходящим на работу.