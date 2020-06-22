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17:06

Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

Городской суд Москвы решил отменить два штрафа по 300 тысяч рублей, ранее выписанные правозащитному центру "Мемориал" по статье о нарушении закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП), дело направлено на новое рассмотрение, поделилась с "МБХ медиа" юрист Наталья Морозова.

Санкции были применены к сообществу за отсутствие маркировки иноагента на странице сайта "Мемориала" с материалом "1968 - год прав человека" и на странице центра "ВКонтакте".

"Это было очень быстрое заседание, одно из самых быстрых на моей памяти вообще, потому что судья просто посмотрел, что мы не были извещены Тверским судом о назначении заседания, и вернул просто оба дела в Тверской суд обратно. Заседания были 20 декабря оба, но никого из нас на нем не было просто потому, что мы понятия не имели, что они вообще проходят", - отчиталась Морозова.

Напомним, Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его руководителей 28 протоколов из-за отсутствия пометки о иноагенте на 13 ресурсах и в блоге на "Эхе Москвы". На сегодняшний день совокупная сумма штрафов составляет 5,3 млн рублей.

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