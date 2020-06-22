Мосгорсуд отменил "Мемориалу" два штрафа, выписанные за нарушение закона об иноагентах

Городской суд Москвы решил отменить два штрафа по 300 тысяч рублей, ранее выписанные правозащитному центру "Мемориал" по статье о нарушении закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП), дело направлено на новое рассмотрение, поделилась с "МБХ медиа" юрист Наталья Морозова.

Санкции были применены к сообществу за отсутствие маркировки иноагента на странице сайта "Мемориала" с материалом "1968 - год прав человека" и на странице центра "ВКонтакте".

"Это было очень быстрое заседание, одно из самых быстрых на моей памяти вообще, потому что судья просто посмотрел, что мы не были извещены Тверским судом о назначении заседания, и вернул просто оба дела в Тверской суд обратно. Заседания были 20 декабря оба, но никого из нас на нем не было просто потому, что мы понятия не имели, что они вообще проходят", - отчиталась Морозова.

Напомним, Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его руководителей 28 протоколов из-за отсутствия пометки о иноагенте на 13 ресурсах и в блоге на "Эхе Москвы". На сегодняшний день совокупная сумма штрафов составляет 5,3 млн рублей.