"Очевидно, вслед уйдут многие": Издатель "Ведомостей" известил об увольнении

Генеральный директор компании "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей") Глеб Прозоров оповестил редакцию издания о своём увольнении, прилав прощальное письмо, сообщила у себя в Telegram-канале редактор издания Ксения Болецкая.

"В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. <…> Так что все мы в известной степени похожи - разделяем одни и те же ценности, придерживаемся одних и тех же принципов, И поэтому мне было хорошо работать с вами", - привела Болецкая выдержку из послания Прозорова.

Редактор предположила, что вслед за Прозоровым уйдут и другие сотрудники.

"Очевидно, за Глебом уйдут многие люди из коммерческой части "Ведомостей". Именно Глеб обеспечивал тылы "Ведомостям". Свято соблюдал правила - что между редакцией и коммерцией стена, что даже самые большие рекламодатели никак не могли влиять на наши тексты", - высказала свою точку зрения Болецкая.

Ранее, напомним, сразу после того, как главредом "Ведомостей" был назначен Андрей Шмаров, издание незамедлительно покинули его заместители - Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

Об избрании Шмарова главредом стало известно 15 июня. Он уже успел повздорить с сотрудниками редакции. Конфликт медиаменеджера начался с первой же встречи с коллективом. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть. Позднее текст и вовсе пропал с сайта "Ведомостей". А накануне, как упоминалось выше, он запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра".