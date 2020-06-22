На Финском заливе поправки в Конституцию оспаривали при помощи турбозмея

Увлекающийся водными видами спорта политический активист Павел Коваль провел протестную акцию у берега Финского залива, посвятив ее принятым властью поправкам в Конституцию, о чем сообщается в паблике "Зеленая коалиция".

"Сёрфингист вышел в море на доске с крылом-турбозмеем в цепях, символизирующих "тоталитаризм, сковавший наш ограбленный народ". На парусе написано слово "Выбор", - гласит сообщение.

Подчеркивается, что имели место аллюзии. Суть перфоманса состоит в том, что, если не сопротивляться стихии, то стихия способна унести того или иного человека, и Павла Коваля тоже.

Напомним, что голосование за поправки в основной закон России, не являющееся ни выборами, ни референдумом, в течение семи дней будет проходить на всей территории страны.