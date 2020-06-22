Голикова: Россиянам и осенью придётся носить маски и пользоваться антисептиками

Ответственная за сферу социальной политики вице-премьер Татьяна Голикова известила, что россиянам придется и грядущей осенью продолжать носить средства индивидуальной защиты, поскольку грядет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, уведомляет ТАСС.

"Россиянам и осенью придётся носить маски и пользоваться антисептиками", - предсказала чиновница.

На сегодняшний день, добавила Голикова, проблема дефицита СИЗ в России уже решена, а траты на здравоохранение по итогам текущего года составят 3,8% от ВВП.

Согласно официальной статистике, в РФ известно о более 592 тысячах зараженных COVID-19 граждан, скончались свыше 8 тысяч.