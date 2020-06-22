Резник внес в ЗакС инициативу Навального о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Петербургский депутат Максим Резник внес в городской парламент законодательную инициативу, разработанную политиком Алексеем Навальным, которая предписывает платить ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере не менее 200 тысяч рублей каждый месяц. В своем видеообращении он отметил, что именно в России ветераны ВОВ получают наименьшую помощь от государства, если сравнивать ее с другими странами-участницами конфликта.

"Это резкое увеличение, это порядка 180 миллиардов в год. Но, во-первых, эти деньги есть, власть платит сечиным, тимченкам и дерипаскам гораздо больше, а, во-вторых, это деньги налогоплательщиков, народные, и я считаю, что потратить их нужно на участников Великой Отечественной, а не на друзей Путина", - прокомментировал свой поступок политик на собственном YouTube-канале.

Резник также подчеркнул, что ветеранов остается все меньше с каждым годом и государство должно делом продемонстрировать, как ценит их подвиг.

Примечательно, что именно из-за ветеранов и якобы имевшего места их оскорбления со стороны Навального в июне на него завели очередное уголовное дело.

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