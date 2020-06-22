К активистке "Весны" пришел уголовный розыск из-за митинга игрушек

Представившиеся сотрудниками уголовного розыска люди вечером 21 июня пришли к пресс-секретарю движения "Весна" Софии Уляшевой, сообщила она ЗАКС.Ру. По словам активистки, ее дома не оказалось - общались сотрудники со знакомой Уляшевой.

- Приходили вчера по прописке, меня не было там, поговорили со знакомой, сказали, что хотят поговорить со мной про игрушечный протест, который был на Марсовом поле вчера, - рассказала пресс-секретарь "Весны".

Она добавила, что фотографии с акции подписаны ее именем. Возможно из-за этого сотрудники правоохранительных органов искали именно ее, считает активистка. Уляшева сообщила, что полицейские оставили ее знакомой контакты 78 отдела полиции, но сама она с ними связываться не планирует. Пресс-секретарь добавила, что среди активистов "ходят слухи", что уголовным розыском представляются сотрудники центра "Э" - управления по противодействию экстремизму.

"Весна" организовала игрушечный "маленький протест" 21 июня. Активисты расставили на поле маленькие фигурки с плакатами и сфотографировали их. По словам Уляшевой, игрушечный протест создали для привлечения внимания к тому, что сейчас правоохранительные органы задерживают людей по любому поводу. Саму активистку в конце мая задержали во время одиночного пикетирования, позже ее оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение правил режима самоизоляции.

- За пикеты задерживать - это уже совсем ерунда, - считает Уляшева, - И чтобы показать абсурд всего этого, что с одной стороны проводится голосование по Конституции, с другой стороны задерживают активистов даже за пикеты, мы придумали такую абсурдную акцию - игрушечный протест.

София Саттарова