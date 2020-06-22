Петр Верзилов получил 15 суток спецприемника за брань на улице

Суд в Москве назначил административный арест политическому активисту и издателю интернет-ресурса "Медиазона" Петру Верзилову. Его лишили свободы на 15 суток. По мнению суда, он оскорбил общественную мораль, нецензурно выражаясь в публичном месте. Для того, чтобы его наказать, правоохранителям понадобилось выламывать дверь его квартиры.

На страдания от ругани пожаловался Максим Барышников, рожденный в 1998 году, который, по сведениям "Медиазоны", сам же на Верзилова и напал.

"От Петра Юрьевича я слышал нецензурную брань, но она была только цитатами из современного искусства", - гласит стенограмма судебного заседания, в ходе которого высказался главред издания Сергей Смирнов.