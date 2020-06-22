Собянин: С 23 июня в Москве откроются кафе, рестораны, фитнес-клубы

Столичный мэр Сергей Собянин анонсировал открытие московских кафетериев и ресторанов, которое состоится уже завтра, 23 июня, оповещает пресс-служба управленца.

В вынужденном простое заведения общепита находились в течение последних трех месяцев.

Кроме того, возобновят свою деятельность фитнес-клубы, бассейны и иные физкультурно-оздоровительные комплексы.

Любой желающий также сможет приобрести билет на прогулку на речном трамвае по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу детсадов и библиотек, возвращаются к привычному режиму учреждения социальной защиты населения.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 1068 человек, достигнув отметки в 215 014. Скончались 3617 пациентов, полностью излечились 136 670 граждан.