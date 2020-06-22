Шишлов усомнился в необходимости задержаний тех, кто поддерживал фигурантов дела "Сети"*

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подверг сомнению целесообращность и законность задержания граждан, вышедших к зданию военного суда на площадь Труда с тем, чтобы поддержать фигурантов дела "Сети"* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Недовольный самим приговором (5,5 и 7 лет колонии), он также заметил, что не все желающие смогли попасть на слушание.

"Более 50 человек, в т.ч. журналисты, не смогли пройти в суд и остались на улице. В результате ряд граждан был задержан перед зданием суда (как сообщают СМИ - за нарушение противоэпидемических правил поведения, ст. 20.6.1 КоАП), в т.ч. – с применением силы. Законность задержаний требует дополнительной проверки", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Напомним, что дело получило огласку в январе 2018 года, года пензенские и петербургские граждане пожаловались на пытки после во время следствия. Фигурантов судили за попытку совершить государственный переворот.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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