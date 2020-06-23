"Отставной" губернатор Иркутской области Левченко просит Путина разрешить ему участвовать в выборах

Экс-руководитель Иркутской области, коммунист Сергей Левченко обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором просит его позволения принять участие в грядущих выборах главы региона, уведомил "Интерфакс" его представитель Павел Добродеев.

"Да, Сергей Георгиевич попросил Владимира Владимировича Путина разрешить ему участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября. Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе. По нашей информации, оно уже там", - отчитался Добродеев.

В послании к президенту Левченко указывает, что в нынешний - сложный для страны - период важно проводить электоральный процесс без "излишних препятствий для избирателей и кандидатов".

Коммунист стоял во главе Иркутской области с 2015 года. Она стал первым участником выборов от парламентской оппозиции, который смог одержать победу над представителем "Единой России".

В текущем году у Левченко истекал срок полномочий, однако в декабре 2019 года он вынужденно ушел в отставку по собственному желанию после того, как область накрыли наводнения. Федеральные чиновники - в том числе и сам Путин - критиковали его за неэффективный подход к решению проблемы, но Левченко утверждал, что против него развернули информационную кампанию.

Согласно нынешнему законодательству, коммунист может принять участие в выборах только с согласия президента.