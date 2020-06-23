"Всё это обман и ширма": Петербургские муниципалы призывают голосовать против изменения Конституции

Петербургские муниципалы присоединились к общественной кампании "НЕТ!" с призывом 1 июля проголосовать против внесения корректив в действующую Конституцию.

В коллективном видеообращении выступили депутаты от "Объединенных демократов" и МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик, Александр Кузнецов, Александр Часнык и коммунист Юрий Епифанцев, а также представительница МО "Морской" Ольга Галкина.

"Власть, которая неоднократно нарушала действующую Конституцию, под видом поправок просто хочет в очередной раз переписать ее под себя, чтобы оставаться у руля государства еще долгие годы. Все это обман и ширма, которая скрывает истинную цель поправок – обнуление сроков действующего президента", - манифестируют муниципалы.

Выступающие напомнили, что власти так и не удосужились толково объяснить гражданам суть предлагаемых корректив. Кроме того, до наблюдения за электоральным процессом не допустили независимых наблюдателей, что, уверены мундепы, может привести к многочисленным фальсификациям.

"Мы хотим жить в стране, где люди свободно, без страха и боязни могут излагать свои мысли. Стране, где государство уважает и поддерживает своих граждан, особенно старшее поколение, где реализует идеи и предложения жителей, а не лжёт и обещает, исполняя свои прихоти в угоду личной наживы. Больше доверия к этой власти НЕТ", - заключили обратившиеся.

Напомним, общероссийский плебисцит по изменению Основного закона страны состоится 1 июля, день объявлен выходным.

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