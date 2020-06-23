18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:27

Петербургский парламент поддержал ужесточение закона о "наливайках"

фото ЗакС политика Петербургский парламент поддержал ужесточение закона о "наливайках"

Законодательное собрание Петербурга 23 июня приняло документ, меняющий минимальную площадь зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным. Вместо 20 кв. м, которые ранее предлагали депутаты, она составит 50 кв. м.

По словам соавтора законопроекта, единоросса Дениса Четырбока, это позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных, действующих по соседству с ними.

В настоящее время для торговли алкоголем в жилых домах и на прилегающих к ним территориях нет никаких ограничений по площади. 29 апреля ЗакС принял за основу законопроект, устанавливающий порог в 20 кв. м. Уже тогда Четырбок допустил, что эта величина может быть пересмотрена в сторону увеличения.

Против инициативы проголосовали только три депутата. 43 парламентария были за.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает введение ограничений для "наливаек" необходимым также для нормального соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил продажи напитков в розлив.

"Если такое заведение открывается в жилом доме, это должна быть не грязная и тесная рюмочная-"наливайка", на которые справедливо жалуются жильцы. Пусть это будет нормальное кафе с соблюдением всех нормативов, с шумоизоляцией, возможностью поддержания общественного порядка", - цитирует Макарова его пресс-служба. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:16 Прокуратура выявила крупную свалку на территории Аграрного университета

15:55 Ройзман вылечился от коронавируса и выписался из больницы

15:44 Суд вернул осужденным за теракт в метро иск об условиях содержания в СИЗО

15:26 Задержанных у суда по делу "Сети"* около суток держат в отделах полиции

15:03 Исследователи рассказали о реакции организма добровольцев на вакцину от коронавируса

14:58 В КРТИ сменился первый замглавы: им стал Сергей Баринов

14:46 Оппозиционные партии надеются на членов избиркомов, а не на наблюдателей

14:37 Скончался врач-реаниматолог петербургского роддома №9

14:33 Московского мундепа Филину оштрафовали за пикет в поддержку Азара

14:19 Памфилова перечислила госучреждения Петербурга, где жаловались на принуждение к голосованию

14:17 В Петербурге в пяти больницах голосование по Конституции пройдет в "красных зонах"

14:10 СМИ: МЧС проверяет сообщение об обрушении здания, под завалами которого могут оказаться люди

13:48 Горизбирком назначил семь новых членов ТИК, отвечающих за голосование по Конституции

13:45 Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ дело против Юрия Лужкова

13:42 Приозерский суд арестовал исключенного из партии единоросса за пальбу по людям

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru