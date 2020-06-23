Коронавирус выявили у ещё 7425 россиян: плюс 220 заболевших - в Петербурге

За минувшие сутки на территории России диагностировано ещё 7425 случаев инфицирования коронавирусом, уведомляет оперативный штаб. На сегодняшний день по официальной статистике COVID-19 обнаружен у 599 705 человек.

Зафиксировано 153 смерти, из которых 35 приходится на один Петербург. Всего с начала пандемии скончались 8 359 гражданина.

Излечились от заболевания ещё 12 013 человека, всего побороли коронавирус 356 429 россиян.

В Петербурге стало на 220 COVID-больных больше, всего заразились 22 632 местных жителя. Вылечились при этом 13 868 граждан.