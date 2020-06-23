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Поправки в Конституцию

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10:57

Смольный намерен поддержать негосударственные учреждения культуры

фото ЗакС политика Смольный намерен поддержать негосударственные учреждения культуры

Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко на заседании правительства 23 июня заявил о совместной с комитетом финансов проработке вопроса оказания мер финансовой поддержки негосударственных учреждений культуры. В их числе должны оказаться социально-ориентированные некоммерческие организации, уточнил Сухенко. По его словам, если будет возможность, средства выделят из резервного фонда правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил Сухенко ускорить подготовку документов. Глава города отметил, что поддержать надо не только государственные учреждения культуры.

- Не только наши городские структуры культуры получили поддержку и получат еще дальше поддержку, но и негосударственные, негородские структуры культуры [мы] тоже должны поддерживать. Мы не делим нашу культуру Санкт-Петербурга на городскую, на федеральную или на какие-то другие некоммерческие организации. В меру своих сил надо поддерживать всех, - заявил Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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