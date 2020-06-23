Школу искусств на Туристской улице планируют открыть к сентябрю

Глава комитета по культуре Константин Сухенко сообщил о завершающем этапе строительства детской школы искусств на Туристской улице в Приморском районе. На заседании правительства 23 июня руководитель ведомства заявил, что разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить к 10 августа. В таком случае школа начнет работать с сентября, уточнил Сухенко.

Вице-губернатор Николай Линченко на заседании правительства подтвердил, что сдача школы в эксплуатацию планируется к 10 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал лично посетить стройку и проверить ход работ.

Напомним, детскую школу искусств в Приморском районе начали строить в 2013 году. Общая сумма планируемых затрат составила 223,3 млн рублей. В 2019 году Смольнинский районный суд установил факт махинаций при строительстве школы искусств.

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