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11:41

Смольный надеется провести Международный культурный форум в "очном" формате

фото ЗакС политика Смольный надеется провести Международный культурный форум в "очном" формате

В администрации Северной столицы выражают надежду на то, что X Международный культурный форум в этом году всё же состоится, но обязательно с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и в немного измененной вследствие этого форме.

"В этом году мы планируем провести в десятый раз культурный форум. Надеюсь, мы его проведем в очном режиме", - предположил городской глава Александр Беглов на заседании правительства.

Впервые Петербургский международный культурный форум состоялся на просторах города на Неве в 2012 году. Обычно мероприятие проводится в декабре.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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