Смольный надеется провести Международный культурный форум в "очном" формате

В администрации Северной столицы выражают надежду на то, что X Международный культурный форум в этом году всё же состоится, но обязательно с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и в немного измененной вследствие этого форме.

"В этом году мы планируем провести в десятый раз культурный форум. Надеюсь, мы его проведем в очном режиме", - предположил городской глава Александр Беглов на заседании правительства.

Впервые Петербургский международный культурный форум состоялся на просторах города на Неве в 2012 году. Обычно мероприятие проводится в декабре.

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