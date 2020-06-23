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11:49

Котова отправили в ШИЗО после того, как он не поздоровался с сотрудником колонии

фото ЗакС политика Котова отправили в ШИЗО после того, как он не поздоровался с сотрудником колонии

Осужденного по "дадинской" статье активиста Константина Котова отправили в штрафной изолятор на 10 суток после того, как он не поздоровался с сотрудником колонии, сообщила в Facebook адвокат Мария Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, Котов разговаривал с одним из оперативников, когда к нему сзади подошел еще один сотрудник колонии. С этим сотрудником Котов уже как минимум дважды здоровался за день и "и не сразу сообразил, что надо это сделать вновь", рассказала адвокат.

"Итог - 10 суток штрафного изолятора", - заключила Эйсмонт.

На комиссии, выдворившей его в ШИЗО, по словам адвоката, Котову объявили, что он поставлен на профучет как склонный к суициду и членовредительству, посколько, помимо прочего, не признал вину на суде.

"Ни к какому суициду Костя, конечно, не склонен, он бодр и передает всем привет", - добавила Эйсмонт.

Котов осужден на полтора года колонии по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) после того, как его задержали на акции протеста 10 августа 2019 года в Москве. Сначала суд приговорил его к четырем годам колонии, но затем Мосгорсуд снизил этот срок.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

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