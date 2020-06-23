Памфилова назвала число отказавшихся от организации голосования членов УИК "ничтожным исключением".

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила членов участковых избирательных комиссий России за их готовность участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию. По ее словам, отказалось от работы в дни плебисцита совсем немного людей.

"Особо хочу поблагодарить всех членов участковых комиссий, которые, несмотря на разного рода объективные трудности, которые в первую очередь связаны с санитарно-эпидемиологической обстановкой, все вышли на работу, чтобы сделать наше общее дело. Им всем огромное сердечное спасибо, в том числе и тем, кому далеко за 60. Все. Никто не отказался за малым исключением, ничтожным исключением", - заявила Памфилова на заседании ЦИК 23 июня.

Она отметила, что в регионах во всех УИКах есть хороший резерв, и в случае непредвиденных ситуаций оперативно будет готова замена для выбывших членов комиссий. Глава Центризбиркома подчеркнула, что голосование будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями специалистов Роспотребнадзора. Памфилова также уверена, что за очень короткий срок все члены комиссий и избиратели были обеспечены средствами защиты.

Напомним, ранее члены УИК из Москвы призвали коллег отказаться от работы на голосовании во время эпидемии. Под коллективным обращением с заголовком "Мы – не расходный материал" на сегодняшний день подписалось более 500 членов участковых избиркомов со всей страны. Представители "Наблюдателей Петербурга" рассказывали ЗАКС.Ру, что многие из опрошенных ими членов избиркомов также выразили свое нежелание организовывать голосование. В середине июня стало известно, что одна из екатеринбургских УИК в полном составе отказалась работать в условиях эпидемии.