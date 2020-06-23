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Поправки в Конституцию

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11:59

Смольный: В среднем прирост платы за ЖКХ с 1 июля в Петербурге составит 3,3%

фото ЗакС политика Смольный: В среднем прирост платы за ЖКХ с 1 июля в Петербурге составит 3,3%

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский на заседании правительства 23 июня сообщил о планируемом размере роста тарифов ЖКХ в городе после индексации 1 июля. В 2020 году тарифы ГУП "Водоканал" для населения должны вырасти на 3%, а для прочих потребителей – на 2,8%, заявил Шаскольский. Он уточнил, что в среднем прирост квартплаты составит 3,3%.

- В среднем для квартиры с проживающими из трех человек прирост составит всего 3,3%. Это очень низкий показатель. Мы продолжаем работу по сдерживанию темпов роста, выявлению неэффективных операционных затрат и исключению таких затрат, - сообщил вице-губернатор. 

По его словам, в 2019 году рост составил 0,4% благодаря работе по сдерживанию тарифов. Он отметил, что данный показатель ниже инфляции.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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