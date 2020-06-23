ЕСПЧ признал незаконной внесудебную блокировку порталов "Каспаров.ру" и "Грани.ру"

Страсбургский суд счел нелегитимной и нарушающей Конвенцию внесудебную блокировку порталов "Грани.ру" и "Каспаров.ру", постановив выплатить им по 10 тысяч евро компенсации каждому, известил правовой аналитик "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

Следует напомнить, что в 2014 году сразу после принятия резонансного "закона Лугового" Роскомнадзору разрешили самостоятельно, без решения суда, блокировать сайты, которые регулятор посчитает "экстремистскими".

Согласно решению ЕСПЧ, запрет к доступу на обозначенные ресурсы нарушил право на свободу распространения информации. По мнению Страсбургского суда, российские власти нарушили статьи Конвенции "Свобода выражения мнения" и "Право на эффективное средство правовой защиты".

Поводом для блокировки сайта "Каспаров.ру" послужила размещенная там статья "В Крыму будет национализирована госсобственность", а также опубликованные в ней иллюстрации, которые якобы должны были побудить жителей Крыма "к совершению противоправных действий".

"Грани.ру" вызвали недовольство Роскомнадзора из-за материалов про акции в поддержку участников "Болотного дела", в которых, уверены были власти, имелись призывы "к выражению гражданской позиции без соблюдения установленного законом порядка проведения мероприятий".

Доступ к ресурсам был ограничен в 2014 году.