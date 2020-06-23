Из Германии в Россию отправили еще 600 тонн урановых "хвостов"

Днем 22 июня из немецкого города Гронау в Россию выдвинулся новый состав с 600 тоннами радиоактивных отходов, сообщили в организации "Экозащита".

12 вагонов с отходами отправились в Новоуральск, Свердловская область. Часть контейнеров с отходами отправлена в Амстердам, где их перегрузят на судно "Михаил Дудин", которое доставит груз в порт Усть-Луга ориентировочно в первых числах июля.

По данным "Экозащиты", всего из Германии отправили в Россию уже более трех тысяч тонн так называемых "урановых хвостов" с 2019 года. По оценкам организации, хотя формально их ввозят для дообогащения, в России навсегда остается до 98% от общего объема отходов.

Урановые "хвосты" сначала отправляли в Петербург. Это вызвало возмущение активистов. Депутат Борис Вишневский обращался к "Росатому" и к губернатору Александру Беглову с требованием не допускать доставки отходов в Петербург. Беглов заявил, что радиационная обстановка в городе от этого не страдает, в "Росатоме", в свою очередь, заявили о полной безопасности транспортировки груза.

Тем не менее "Росатом" решил отправлять отходы в Усть-Лугу, а не разгружать их в Петербурге. Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов".

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