Кремль анонсировал обращение Путина к россиянам о "текущем моменте"

Президент Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам днем 23 июня, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, обращение президента будет посвящено широкому кругу тем

"[Телеобращение] будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", - сказал Песков.

Ранее Песков допустил, что Путин может обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля.