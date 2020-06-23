Петербургские полицейские перейдут в усиленный режим работы на голосовании по поправкам

Правоохранители Северной столицы учредили оперативный штаб по профилактике нарушений правопорядка во время общероссийского плебисцита по внесению изменений в Конституцию, уведомляет "Интерфакс".

В частности, планируется обследовать каждый участок для голосования при помощи спецсредств и служебных собак. Во время самого процесса за указанными территориями будет усилен контроль.

Кроме того, будут задействованы силы Росгвардии, ЧОП, народных дружин и иных общественных объединений.

Голосование состоится 1 июля. День объявлен выходным.