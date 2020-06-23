Суд отклонил жалобу на СК девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

Басманный суд Москвы признал законными действия сотрудников Следственного комитета, которые сочли оправданным применение полицейским силы к Дарье Сосновской на акции 10 августа 2019 года в Москве, сообщает "Зона права".

По словам адвоката Татьяны Молокановой, прокурор на заседании утверждал, что жалоба на бездействиет СК не подследственна суду, поскольку сторона защиты не доказала, что полицейский, ударивший Сосновскую, является сотрудником полиции этого района столицы.

"При этом за 10 месяцев сами правоохранительные органы так и не установили, кто же именно нанес удар Сосновской. Безусловно, мы в кратчайшие сроки обжалуем это решение в Московский городской суд", - подчеркнула адвокат.

На акции 10 августа 2019 года в Москве полицейский ударил Сосновскую в живот, что было запечатлено на видео. Через два дня после акции девушка обратилась с заявлением в СК, однако он перенаправил её обращение в Росгвардию, в которой в свою очередь ответили, что не имеют отношения к инциденту. После этого материалы дела были переданы в ГУ собственной безопасности МВД России. Тогда Сосновская пожаловалась на бездействие СК в суд.