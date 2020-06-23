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Поправки в Конституцию

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13:37

ЦИК получил только четыре жалобы наблюдателей по трудности с работой на голосовании

фото ЗакС политика ЦИК получил только четыре жалобы наблюдателей по трудности с работой на голосовании

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ее ведомство заинтересовано в том, чтобы все желающие осуществлять наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию могли этим заниматься. Но, по ее мнению, жалобы на отказы в регистрации наблюдателей больше похожи на спекуляцию.

На заседании ЦИК 23 июня было озвучено, что уже 346 тысяч наблюдателей зарегистрировались через Общественную палату для работы на голосовании. В комиссии выразили уверенность, что их будет больше - "за 500 тысяч".

"Было много спекуляций, что стать наблюдателем очень сложно. Я сказала, что беру это под личный контроль. И если будут какие-то трудности, особенно у нашей группы святых, независимых, непогрешимых, наиболее наипрофессиональнейших наблюдателей, которые считают себя самыми-самыми истинными и честными наблюдателями – давайте ребята, кого там не пускают, под личный контроль возьму", - рассказала Элла Памфилова на заседании. 

В итоге, по словам главы ЦИК, к ней поступили сведения только о четырех гражданах, не попавших в ряды наблюдателей из-за каких-то трудностей. Их проблемы уже решаются, заявила Памфилова. "На сей час у меня больше нет ни одного обращения, что кого бы то ни было не допустили по каким-то причинам. Все остальное - чистой воды спекуляция", - уверена председатель Центризбиркома.

Памфилова  утверждает, что никаких препятствий те, кто еще пожелает стать наблюдателем, не встретят. Она также напомнила, что Общественная палата продлила прием заявок до 29 июня. 

Ранее представители общественных организаций заявляли о трудностях в наблюдении за предстоящим голосованием. В частности движение "Голос" заявляло, что Общественные палаты регионов не отвечают на обращения организации или не выдают направления на регистрацию их представителей. Координатор "Наблюдателей Петербурга" Глеб Чипига в интервью ЗАКС.Ру сообщал, что их организация принципиально не сотрудничает с Общественной палатой, так как, по их мнению, ОП "демонстративно не занимается никаким контролем на выборах". 

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