Приозерский суд арестовал исключенного из партии единоросса за пальбу по людям

Городской суд Приозерска отправил под арест бывшего муниципального депутата "Единой России" Илью Русинова, который подозревается стрельбе из гладкоствольного карабина по плывущей в лодке семье, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

По информации областного Следкома, в результате инцидента сильно пострадала женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Стрелявший открыл огонь якобы из-за того, что, как ему показалось, отдыхавшая на озере семья слишком приблизилась к его собственности.

Ранее Русинова исключили из ЕР. В прошлом созыве он являлся депутатом петербургского МО "Измайловское".