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13:45

Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ дело против Юрия Лужкова

фото ЗакС политика Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ дело против Юрия Лужкова

Европейский суд по правам человека присудил дочери Бориса Немцова Жанне 20,8 тысяч евро по делу об издании книги об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, сообщает глава "Агоры" Павел Чиков.

В 2009 году Немцов в соавторстве с Владимиром Миловым издал доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы. Газета "Коммерсант" опубликовала статью о публикации под авторством Марии-Луизы Тирмастэ. Лужков и его супруга Елена Батурина подали на Немцова в суд, требуя опровергнуть пять фраз из доклада, но суд признал порочащей только одну. В итоге суд взыскал в пользу Лужкова тогда 500 тысяч рублей.

23 июня 2020 года ЕСПЧ признал, что права Немцова, Тирмастэ и газеты "Коммерсант" были нарушены. Суд взыскал в пользу Жанны Немцова, которая сменила отца в деле, 20,8 тысяч евро компенсации морального вреда и возмещения расходов.

И Немцов, и Лужков умерли. Первый был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства до сих пор не найден.

Лужков умер в возрасте 83 лет 10 декабря 2019 года в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. 

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