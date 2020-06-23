Горизбирком назначил семь новых членов ТИК, отвечающих за голосование по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июня назначила семь новых членов в территориальные избирательные комиссии города, которые занимаются организацией и проведением голосования по поправкам в Конституцию. В ТИК №10 Горизбирком назначил Антона Скляра, выдвинутого ЛДПР. В ТИК №12 вошел Александр Дурновцев. Он имеет высшее юридическое образование и работает в подростковом центре "Альбатрос", сообщила зампредседателя Горизбиркома Алла Егорова. Вместо него член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская предложила включить в состав территориального избиркома представителя Партии роста, но коллеги ее не поддержали.

Членами ТИК №14 стали Анастасия Новинкина (ЛДПР) и Роман Сошнев, которого выдвинуло собрание избирателей по месту работы. Вместо последнего Покровская предложила включить в состав комиссии кандидата от Партии роста, так как она присутствует в Законодательном собрании города:

- Кроме того, что Партия роста является парламентской партией, господин Сошнев трудится в администрации Выборгского района, и я полагаю, что и так достаточно административных членов в ТИКе №14.

В этом вопросе большинство членов Горизбиркома тоже не поддержали "яблочницу". Так же, как и ее рекомендации включить в состав ТИК №28 Дмитрия Лысова от Партии роста вместо Светланы Лебедевой, которую направило собрание избирателей по месту жительства.

В территориальный избирком №23 ГИК назначил Наталью Самойлову и Максима Шумайлова. Их на эти должности предложили собрания избирателей по месту работы и по месту жительства соответственно. В ТИК №27 вошел Максим Иванов от "Яблока", а в ТИК №30 – Константин Королев также от "Яблока".