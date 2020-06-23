Памфилова перечислила госучреждения Петербурга, где жаловались на принуждение к голосованию

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 23 июня председатель Элла Памфилова зачитала полный список организаций, на которые ей поступили жалобы о давлении на сотрудников в преддверие грядущего голосования по поправкам в Конституцию.

Больше всего обращений о принуждении к досрочному голосованию на участках по месту работы поступило из Петербурга – 27 писем. В 23-х из них содержатся сведения о ведомствах и учреждениях, где сотрудники считают, что на них оказывают давление. Памфилова огласила их все с оговоркой, что пока это сведения только о "возможных противоправных действиях". Окончательный вердикт по этим организациям можно вынести только после разбирательства компетентных органов. Памфилова заверила, что сотрудники попавших в список учреждений смогут проголосовать так, как считают нужным, и никакие административные меры к ним не будут за это применены.

В список попали сразу несколько районных администраций Петербурга и комитетов Смольного. В том числе администрация Кировского района и подведомственные ей медучреждения, администрация Курортного района, отдел образования администрации Выборгского района, Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района. В перечень также попали Жилищный комитет и комитет по культуре.

Особое внимание Памфилова обратила на жалобы о давлении, поступившие в отношении ТИК №29, ТИК № 13 и УИК №226. Она призвала главу Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко разобраться с этой проблемой. "Виктор Александрович, прямо стремительно принимайте меры", - распорядилась глава ЦИК.

Жалобы в Центризбирком поступили также на садово-парковое предприятие "Приморское", ГУП "Петербургский метрополитен", ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр", Политехнический колледж городского хозяйства, Психоневрологический дом ребенка №8, Фонд - региональный оператор капремонта, Центр организации мероприятий гражданской защиты Петербурга, Городскую станцию скорой медицинской помощи, ГКУ "Организатор перевозок" и Автобусный парк №2 ("Пассажиравтотранс").

По мнению Памфиловой, эти сообщения – проявление гражданской активности. "Вот молодцы", - похвалила заявителей глава ЦИК. Все тревожные сигналы о давлении на избирателей Центризбирком направил губернатору Петербурга Александру Беглову и берет на личный контроль.

По словам Памфиловой, сведения о жалобах были обнародованы, чтобы все граждане смогли проголосовать по своему усмотрению и не пострадали за это административно.

Ранее на заседании 23 июня глава ЦИК сообщила, что губернатор Петербурга пока не ответил на ее обращения по поступившим жалобам о давлении на избирателей, но она ожидает скорой реакции городских властей. Недобросовестных работодателей, принуждающих своих сотрудников к голосованию на конкретных участках, Памфилова призвала перестать использовать административный ресурс, чтобы "кому-то там потом отрапортовать". О жалобах бюджетников на давление и обращении оппозиционных депутатов Законодательного собрания губернатору по этому поводу читайте в материале ЗАКС.Ру.

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